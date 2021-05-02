شكرا لقرائتكم خبر عن تنمّر طفلة في «خلي بالك من زيزي» يمنحها شهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الطفلة المصرية ريما مصطفى، تريند «تويتر»، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد أداء أحد مشاهد مسلسل «خلي بالك من زيزي»، والتي تنمرت على إحدى زميلاتها في المدرسة قائلة «احنا عرفنا اسمك الحقيقي وهو عطيات مش تيتو وإن إنت فلاحة كمان».. ورغم أن كلمة «فلاحة» استفزت البعض إلا أنها حققت شهرة سريعة للطفلة.

وأكدت والدتها أن ترشيحها للمسلسل جاء من خلال المخرج المنفذ الذي قابلها في مكتب لترشيح الممثلين، وكان الاختبار أن تحفظ مشهداً وتؤديه خلال خمس دقائق فقط، وبالفعل نجحت واجتازت الاختبار من أول مرة.

وأوضحت أن شخصيتها الحقيقية وعلى الطبيعة بعكس ما ظهرت عليه في أحداث المسلسل، إذ إنها طيبة وتحب كل زملائها ودائماً ما تتواصل معهم بعيداً عن الدراسة.

ريما مصطفى في السابعة من عمرها، ومتفوقة في دراستها، تحافظ على الذهاب للمدرسة بشكل منتظم، ولا تفضل الدراسة «أونلاين» لحبها للمدرسة وزملائها. وتشارك أيضاً في مسلسل «وكل ما نفترق» لريهام حجاج، وتحاول دائماً التوفيق بين الدراسة والتمثيل.