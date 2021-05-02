42 مبادرة مجتمعية من «القطاع الاجتماعي» خلال رمضان والعيد

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، مع شركائها في القطاع الاجتماعي في أبوظبي، تنظيمها حزمة من المبادرات التي تستهدف الجميع، خلال رمضان المبارك، وعيد الفطر، عبر تقديم 42 مبادرة متنوعة، ترتكز على ثلاثة محاور: الرياضة واللياقة البدنية، والترابط الأسري، الدعم والعطاء والتسامح.

وتواصل الدائرة مع شركائها العمل على تطوير مبادرات وخدمات تتناسب مع احتياجات المجتمع للتصدي للتحديات التي قد تواجههم جراء الأحوال المتزامنة مع جائحة «كورونا»، لإتاحة الفرص والخدمات وتعزيز النمو الاجتماعي، لتوفير حياة كريمة للجميع.

ويستهدف محور الرياضة، تعزيز النشاط البدني عبر 8 حملات توعوية وبرامج مجتمعية، أطلقت بداية رمضان المبارك، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، للتعريف بالفوائد الصحية والنفسية والبدنية. وتشمل المبادرات، مجموعة من المحاضرات التثقيفية والتوعوية لمشروع اللياقة في المنزل، ومحاضرات تقدمها للمؤسسات الحكومية الواقعة تحت مظلة الدائرة وتستهدف المسنين، وأصحاب الهمم، والأسرة.

ونظمت دار زايد للرعاية الأسرية، عدداً من المبادرات منها أبرز الطرق الصحية في إعداد الوجبات الصحية، مع عدد من المسابقات الرياضية التي تستهدف الفئات المستفيدة داخل الدار، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

كما نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، فعالية «نادي بركة الدار»، لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، بتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي. وكذلك تنظم هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، مسابقات عن بُعد، على مدار 10 أسابيع.

ويحرص القطاع الاجتماعي،على تعزيز التماسك الأسري، إيماناً بأهمية دور الأسرة التي تحمل على عاتقها مسؤولة تربية أبنائها، وتعزيز التسامح وغرس مسؤولية الالتزام، والتعايش. وقد صممت 12 مبادرة في هذا المحور، منها تنظيم ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، و«رمضان وعيدنا مع بركتنا أحلى»، من الخدمات التي ستواصل المؤسسة تقديمها بشكل أكبر خلال الشهر الفضيل.

ويعمل على تنظيم 22 مبادرة في محور الدعم والعطاء والتسامح، حيث ستنظم الدائرة، مجلساً رمضانياً، عن بُعد.

وفيما يتعلق بدعم الفئات المستحقة، توزع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «المير الرمضاني» للأسر المستفيدة من البرنامج، ويتضمن مجموعة من المواد الغذائية الأساسية. فيما قدمت مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، المواد الغذائية.

كما تنظم هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حملة لجمع المساهمات في رمضان بعنوان «معاً لكل يتيم» لدعم الأيتام ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم كافة.

في المقابل، يعمل مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» على تعزيز الوعي بقضايا العنف والإيذاء من المنظور الديني، عبر رسائل توعوية تتناسب مع الشهر الكريم.

كما تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة «درهم وقاية» ويشارك فيها طلبة من أصحاب الهمم، بمختلف إعاقاتهم مع أسرهم، تتمثل في وضع درهم في حصالة من صنع أصحاب الهمم يومياً حتى نهاية الشهر.