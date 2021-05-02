شكرا لقرائتكم خبر عن «الأربعون حرامي».. سلسلة «بودكاست» درامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «فينال للإعلام»، عن إطلاق سلسلة «بودكاست» درامية جديدة تحمل عنوان «الأربعون حرامي». وتقدم السلسلة الجديدة التي تعتبر تتمة لحكاية علي بابا والأربعين حرامي، قصصاً جديدة تمت إعادة صياغتها بأسلوب عصري لتتضمن الكثير من الأحداث الدرامية الشيقة. وتتوفر حلقات المسلسل حصرياً عبر منصة «ديزر»، قبل طرحها لاحقاً على جميع منصات «البودكاست» الأخرى.

تدور أحداث المسلسل حول عصابة اللصوص التي تتمكن من قتل علي بابا وزوجته، فتبدأ ابنتهما شادن بملاحقة العصابة بدافع الانتقام وتُقسم على مطاردة جميع أفرادها لتنتزع ثأرها منهم. ويتابع المسلسل رحلة الفتاة التي تسعى انتقاماً لموت والديها، يتخللها العديد من الأحداث العنيفة المفعمة بأجواء المغامرة والحماس، وتحاول شادن البحث بشتى الطرق عن جميع أفراد العصابة الذين انتشروا في أنحاء العالم، حيث يواجه كل منهم عقبة يحاول أن يتخطاها.

وقال مشاري العنيزي، المؤسس الشريك والمدير الإبداعي في «فنيال للإعلام»: يسرنا سرد الحكايات العربية الكلاسيكية المحببة إلى قلوب المستمعين والمكتوبة بصياغة حديثة. حيث تتيح رواية هذه الحكايات بأسلوب عصري جديد يواكب القرن الحادي والعشرين، فرصة لإعادة إحياء الحكايات الفلكلورية وشخصياتها الشهيرة مع الحفاظ على الجوانب الأصلية للشخصيات، وتتابع السلسلة الأصلية أحداث قصة علي بابا والأربعين حرامي الشهيرة، لتقدم أحداث الحكاية وشخصياتها بصورةٍ جديدةٍ كلياً. ونأمل أن يحظى المستمعون بتجربة ترفيهية مفعمة بأجواء المغامرة والخيال طوال الشهر الفضيل.