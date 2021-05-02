شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22 و23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وهو ما يعني أن الأهلي سيضطر إلى خوض المباراتين من دون كل لاعبيه الدوليين المنضمين للمنتخب الأولمبي وأبرزهم ناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.