شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تنظم يوماً رياضياً للعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يوماً رياضياً بمناسبة يوم العمال، وذلك بخوض مباريات تنافسية في لعبة كرة الطائرة ولعبة الرماية، ولعبة تنس الطاولة لعدد 30 من العمال في المؤسسة من النساء والرجال، وذلك بالصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وعبر العُمال عن سعادتهم الكبيرة بهذه اللفتة الجميلة في هذا التوقيت، بمناسبة يوم العمال، وأنها بمثابة حافز كبير لهم لتقديم المزيد، وتحتفي المؤسسة بهم بطريقة رياضية مميزة وذلك بتنظيم يوم رياضي خاص بهم، بتواجد المدربات المحترفات في نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وأكدت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الهدف من تنظيم يوم الرياضي هو نشر الثقافة الرياضية بين العاملين لدى المؤسسة وتقدير جهودهم المبذولة في دعم المؤسسة والنادي بتخصيص يوم رياضي ترفيهي لعُمال المؤسسة الذين يقدمون خدمات متميزة لكل من يتواجد بها وكافة الأندية المنضوية تحت لوائها.

وقالت:«من المهم بالنسبة لنا في مثل هذه الأيام أن يشعر الجميع بأننا كيان واحد وشعارنا واحد وهو إعلاء الروح الرياضية بين كافة المتواجدين في هذا القطاع».