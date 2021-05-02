شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شرطة المنطقة الوسطى تتوج بالمركز الأول لكرة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة بالمركز الأول في مسابقة كرة الطائرة بعد تغلبه على فريق إدارة المهام الخاصة بشوطين دون رد، وذلك في الجولة الختامية التي أقيمت السبت ضمن مسابقات الفعالية الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة المقامة حالياً بنادي الضباط بالشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد خالد جاسم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة، والعقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد حمد عبدالله الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، وعدد من الضباط، وصف الضباط بشرطة الشارقة.

جاءت المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بين فريقي الإدارة العامة للعمليات الشرطية وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، سريعة في إيقاعها، تمكن من خلالها فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية من الفوز بشوطين دون رد، والحصول على المركز الثالث.

وفي المباراة الختامية التي جمعت بين إدارة شرطة المنطقة الوسطى وإدارة المهام الخاصة، تمكن فريق إدارة المنطقة الوسطى من حسم الجولة لصالحه والفوز بالمباراة بشوطين دون مقابل، والفوز بلقب مسابقة الكرة الطائرة عن جدارة واستحقاق.