شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تونسى يطالب بحل البرلمان.. ويؤكد: راشد الغنوشى جعله كمغارة على بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب منجى الرحوى البرلمانى التونسى عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، بحل البرلمان التونسى فى أسرع وقت، واصفا إياه بمغارة على بابا بسبب سوء إدارة راشد الغنوشى للمجلس، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يعانى منه كل فئات الشعب التونسى ستمرر حركة النهضة قانونا يشمل العفو على مجموعة كبيرة من اللصوص هربوا أموال الشعب التونسى للخارج.

وقال: "فى الوقت الذى يعانى فيه الجميع، مجلس النواب يعدى الأسبوع المقبل مشروع قانون العفو على الكناطرية واللى هربوا فلوسهم للخارج" مشيرا إلى نسبة الحضور داخل البرلمان والتصويت مستفرة للغاية من حركة النهضة، مضيفا: برلمان عصابة وكمشة مجرمة لابسين رابطات عنق ومكيجين ويتكلموا بالعربية الفصحى ولابسين الزى متع التجارة بالدين ويبداوا خطاباتهم باسم الله ويزينوه بآيات قرانية" مختتما تصريحاته بقول "حل البرلمان واجب".

وكان النائب التونسى المعارض منجى الرحوى، انتقد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، مؤكدا أن "الغنوشى" يمثل رأس منظومة الفساد فى تونس، وأكد "الرحوي" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إصرارهم على الإطاحة براشد الغنوشى، قائلا: "إن العريضة التى تحتوى على توقيعات النواب لإزاحة راشد الغنوشى تسير بثبات كبير كما ينبغى، وهدفنا ليس جمع توقيعات سواء وصلت لـ72 توقيعا أو 109 توقيعات بل هدفنا هو الإطاحة براشد الغنوشى من رئاسة مجلس النواب".

وتابع: "هدفنا الحقيقى سحب الثقة من راشد الغنوشى ونحن لا نقوم بعمل استعراض سياسى أو شكليات ولكن هدفنا سحب الثقة من "الغنوشى"، مضيفا: "نحن الآن بصدد جمع الإمضاءات التى تمكنا بشكل فعلى وحقيقى من إزاحة راشد الغنوشى من رئاسة البرلمان".