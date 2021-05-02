لمواجهة كورونا.. فرنسا تغيث الهند بـ28 طنا من المساعدات الطبية

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

وصلت المساعدات الفرنسية الموعودة للهند التي تواجه موجة ثانية شديدة من "كوفيد-19" إلى نيودلهي على متن طائرة شحن مرسلة خصيصًا.



وحطت طائرة الشحن، الأحد، في العاصمة الهندية وعلى متنها 28 طنا من المعدات الطبية بما في ذلك 8 مولدات أكسجين كبيرة السعة مخصصة لإنتاج الأكسجين الطبي من الهواء لتزويد المستشفيات، حسبما ذكرت السلطات الفرنسية في بيان.

وأوضح البيان أن هذه المعدات يمكنها أيضًا ملء القوارير بمعدل 20 ألف لتر في الساعة، ويمكن لكل محطة أن تزود مستشفى هندي بسعة 250 سريرًا دون انقطاع لمدة اثني عشر عامًا.

ستُسلم محطات الأكسجين هذه الأحد إلى 8 مستشفيات هندية، 6 في نيودلهي وواحد في ولاية هاريانا (شمال) وواحد في ولاية تيلانجانا (وسط)، بناءً على طلب السلطات الهندية التي حددت احتياجاتها.

وسجلت نيودلهي 27 ألف إصابة جديدة و 375 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، السبت.

وتشمل هذه الشحنة أيضًا 28 جهازًا للتنفس و 200 مكابس حقن كهربائية.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة ما يقرب من 400 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال السفير الفرنسي في الهند، إيمانويل لينين، الأحد: "لقد ساعدتنا الهند العام الماضي في المستشفيات الفرنسية، عندما كانت هناك حاجة هائلة إلى الأدوية. إن الشعب الفرنسي يتذكر ذلك" مضيفاً "أردنا التعبير عن تضامننا الآن في وقت تواجه البلاد صعوبات".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في نيودلهي، السبت، تمديد الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء كورونا لمدة أسبوع.

وأفاد رئيس وزراء المدينة أرفيند كيجريوال على تويتر "تم تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع".

وكان يفترض أن ينتهي الإغلاق الحالي الإثنين، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة.

ويشتبه الخبراء في أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير مع تسجيل معدل إصابة بـ33%.

وامتلأت كافة الأسرة في مستشفيات المدينة التي تعاني من نقص في الأدوية والأكسجين، وبات المرضى يقضون خارجها من دون تلقي العلاج.

وامتلأت مدافن نيودلهي بالضحايا وباتت محارق الجثث تعمل على مدار الساعة مستخدمة حتى مواقف سيارات.

وفي نيسان/أبريل الماضي سجلت البلاد 7 ملايين إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".