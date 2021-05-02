شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومية العراق التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بموعدها المعلن, في العاشر من شهر أكتوبر القادم.

وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان اليوم، أنه لا تراجع عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات, مشيرة إلى أنها تواصل التحضيرات لمرحلة الاقتراع بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين وإيقاف عملية التسجيل البايومتري.

وأشارت إلى أن مدة تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين انقضت أمس، وسيجرى التحقق من أهلية المرشحين الذين يقدر عددهم بأكثرمن 3500 مرشح بالتنسيق مع الجهات المعنية.