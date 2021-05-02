بعد تدهور حالته.. مناشدات علاج مخرج مسلسل 'طاش ماطاش' في الخارج تلقى الاستجابة

وظهر الغانم، في مقطع الفيديو وهو يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد تدخله في حالته الصحية والعمل على ترتيب سفره لاستكمال علاجه في الخارج.

وكان عدد من نجوم الفن بالوسط السعودي، دونوا تغريدات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي موقع ”تويتر“، ناشدوا فيها بسرعة تدخل المسؤولين لعلاج المخرج السعودي عبدالخالق الغانم باعتباره خدم الدراما السعودية على مدار سنوات طويلة.



ويبلغ المخرج عبدالخالق الغانم، 63 عاما، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، واشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية. وبدأ مشواره الفني عام 1992، ومن أبرز أعماله الفنية التي أخرجها مسلسل ”طاش ماطاش“.