انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة تتعلق بعمل مجالس المحافظات والاقضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، اصدار قرار يقضي بعدم دستورية مادة تتعلق بعمل مجالس المحافظات والاقضية.
وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية ورد للسومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ ، والخاصة بمجالس المحافظات".
واضاف ان "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".