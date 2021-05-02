المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة تتعلق بعمل مجالس المحافظات والاقضية

وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية ورد للسومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ ، والخاصة بمجالس المحافظات".

واضاف ان "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".