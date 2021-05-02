اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريون في اسرائيل

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع.

ولفتت القناة إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مبينة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.



وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.