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اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريون في اسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - افادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الاحد، باندلاع حريق كبير في منطقة مفتوحة في ”موشاف زيتان“، قرب مطار بن غوريون.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع.

ولفتت القناة إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مبينة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.


وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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