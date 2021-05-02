انت الان تتابع خبر سلطة الطيران المدني تحدد موعد الرحلة الاولى لاجلاء العالقين في الهند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاحد، عن موعد الرحلة الاولى لاجلاء العالقين في الهند.
واصدرت سلطة الطيران تنويها تلقت الخليج 365 نسخة منه ذكرت فيه، أنها "تبين لمواطنينا العراقيين المتواجدين في الهند بأنه سيتم يوم غد الاثنين الموافق 3/5/2021، إجلاء الرحلة الأولى للعالقين هناك على متن الخطوط الجوية العراقية".
واضافت "وستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلائهم تباعا إلى العراق".
واضافت "وستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلائهم تباعا إلى العراق".