انت الان تتابع خبر سلطة الطيران المدني تحدد موعد الرحلة الاولى لاجلاء العالقين في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاحد، عن موعد الرحلة الاولى لاجلاء العالقين في الهند.