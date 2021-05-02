تفجيران يستهدفان رتلين لـ"التحالف" جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف رتلين لوجستيين لقوات التحالف الدولي ضد داعش بتفجيرين جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن "تفجيرين وقعا بعبوتين ناسفتين استهدف أحدهما رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الحلة السريع في محافظة بابل، بينما استهدف الآخر رتلا مماثلا على طريق مدينة السماوة في محافظة المثنى.

وأوضح المصدر، أن "التفجيرين لم يخلف إصابات تُذكر".

وتتصاعد حدة الهجمات التي تستهدف قوافل التحالف الدولي في العراق، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع 2020.

ورغم المحاولات التي تبذلها السلطات العراقية والتحذيرات الدولية من مغبة تلك الاستهدافات، إلا أن المليشيات العراقية المرتبطة بإيران تواصل عملياتها العدائية ضد مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي.