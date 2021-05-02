وزير الخارجية السعودي يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد إلى سلطنة عمان في زيارة تدوم يوما واحدا.

واستقبل وزير الخارجية السعودي في المطار من قبل عدد من المسؤولين في السلطنة، على رأسهم نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وسلم الأمير فيصل بن فرحان لفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطان عمان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الرسالة "تتصل بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة".





وأمس السبت أدى الأمير فيصل بن فرحان زيارة إلى الإمارات، واستقبل خلالها من قِبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، كما أجرى محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.