إيران: 394 وفاة و18698 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت إيران اليوم الأحد تسجيل 394 وفاة بالإضافة إلى 18698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع بذلك إلى 72484 حالة فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2534855 حالة.

وذكرت المتحدثة أن إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا في المقابل ليبلغ 1988165 حالة في عموم البلاد.

وتشهد إيران منذ فترة موجة جديدة من تفشي (كورونا) في ضوء تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.