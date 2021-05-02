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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعب مصر بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد .

 

وقال في منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:- «أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه، فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.

 

كل عام وأنتم بخير

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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