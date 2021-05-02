شكرا لقرائتكم فيروس كورونا كورونا.. محكمة هندية تهدد بمعاقبة مسؤولين "مقصرين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع صراع المستشفيات الهندية لتأمين إمدادات ثابتة من الأكسجين، وموت المزيد من مرضى كوفيد-19 جراء نقصه، قالت محكمة في نيودلهي إنها ستبدأ في معاقبة مسؤولين حكوميين لفشلهم في تسليم المواد المنقذة للحياة.

وسجلت الهند اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في الإصابات الجديدة مع 392488 حالة إصابة من أعلى مستوى عند 401993 في الـ24 ساعة الماضية. كما أبلغت عن 3689 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 215542 حالة وفاة. يعتقد الخبراء أن كلا الرقمين أقل من الواقع.

وتستخدم الحكومة السكك الحديدية والقوات الجوية والبحرية لنقل حاويات الأكسجين بسرعة إلى المناطق الأكثر تضررًا، حيث لا تستطيع المستشفيات المكتظة التعامل مع زيادة غير مسبوقة في عدد المرضى الذين يلهثون للحصول على الهواء.

وتوفي 12 مريضًا بفيروس كوفيد -19، من بينهم طبيب، على أكسجين عالي التدفق، أمس السبت في مستشفى في نيودلهي بعد نفاد الإمدادات لمدة 80 دقيقة، حسبما قال أس سي إل غوبتا، مدير مستشفى باترا.

وأوردت صحيفة تايمز أوف إنديا حدوث 16 حالة وفاة أخرى في مستشفيين بولاية أندرا براديش الجنوبية وستة في مستشفى جورجاون في ضواحي نيودلهي بسبب نقص الأكسجين.

مع عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على إمدادات ثابتة من الأكسجين، سعت العديد من سلطات المستشفيات للتدخل القضائي في العاصمة الهندية، حيث تم تمديد الإغلاق لمدة أسبوع لاحتواء موجة العدوى.

وقالت محكمة نيودلهي العليا: "لقد تجاوزت المياه مستوى الرأس. هذا يكفي"، مضيفة أنها ستبدأ في معاقبة المسؤولين الحكوميين إذا لم يتم تسليم إمدادات الأكسجين المخصصة للمستشفيات.

قال القاضيان فيبين سانغي وريكا باتيل: "لا يمكن أن يموت الناس".

وكان خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية كشفوا لـ"رويترز"، أن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس/آذار من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير، قال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي ، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.