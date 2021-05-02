شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تبلغ 151.57 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: وكالات

بينت إحصائيات انتشار فيروس «كورونا» عالمياً أن 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول بتسجيل 576306 وفيات و32424075 مصاباً، تليها الهند بـ211853 وفاة و19164969 مصاباً.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و416822 بعد تسجيل 16290 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83192 بعد تسجيل 110 حالات.

وسجلت تايلاند، الأحد، 1940 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وسط موجة ثالثة مميتة للفيروس. وسجلت وزارة الصحة يوماً ثانياً من أعلى عدد يومي من الوفيات منذ بدء الجائحة وبلغ 21 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» نزولاً من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 16 إصابة دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حالياً 90686، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وسجلت روسيا، الأحد، 8697 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، من بينها 2699 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الرسمي منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و823255 حالة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس «كورونا» إن 342 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 110862.

وتجمع وكالة الإحصاءات الاتحادية حصيلة منفصلة لوفيات المرض وتقول إن الوفيات تخطت 225 ألفاً في الفترة من إبريل/نيسان 2020 وحتى فبراير/شباط.

ووفقاً لتقديرات «رويترز» من واقع بيانات نشرتها وكالة الإحصاءات، الجمعة، فقد سجلت روسيا أكثر من 400 ألف حالة وفاة فوق المعدلات الطبيعية في الفترة من إبريل/نيسان 2020 إلى مارس/آذار 2021.