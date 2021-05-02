شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سبعة بحريق كبير في شاحنات وقود بكابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول- رويترز

قال مسؤولون، الأحد، إن النيران اشتعلت في شاحنات محملة بالبنزين في العاصمة الأفغانية كابول خلال الليل، ما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل وتسبب في اندلاع حريق ضخم قطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة.

وذكرت وزارة الداخلية أن الشاحنات كانت متوقفة شمالي كابول واندلعت فيها النيران في وقت متأخر من مساء السبت. وأصيب 14 شخصاًَ.

ولم يعرف بعد سبب اشتعال النيران. وجاء ذلك في وقت تسود فيه المدينة «حالة تأهب شديد» ويتوقع فيه مسؤولون وقوع هجمات من حركة «طالبان» المتمردة بسبب استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد.

وقال مصدران أمنيان في وقت سابق، إنهما يعتقدان أن سبب الحريق هو إطلاق «طالبان» صاروخاً في المنطقة لكن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد نفى ضلوعها في الأمر. وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن السلطات ما زالت تحقق في أسباب الحريق.

وكانت حركة «طالبان» قد وصفت قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي استكمال انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/أيلول، بأنه انتهاك لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يحدد الأول من مايو/أيار موعداً نهائياً للانسحاب. ودفع إطلاق نار وقع قرب قاعدة جوية كبرى في قندهار، السبت، قائد القوات الأجنبية في أفغانستان لأن يحذر من أن شن هجمات على القوات الأجنبية سيكون خطأ، مشيراً إلى أنها مستعدة للدفاع عن نفسها وعن القوات الأفغانية إذا اقتضت الحاجة.