شكرا لقرائتكم خبر عن 608 ملايين درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 125% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2021، ما يعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 125٪ خلال الربع الأول، ليبلغ 608 ملايين درهم مقارنةً مع 270 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020 وبارتفاع نسبته 26% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020.

ويشير نمو صافي الأرباح إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة، كما ارتفعت إيرادات المصرف بنسبة 3.3٪ لتبلغ ملياراً و336 مليون درهم، مقارنة مع مليار و 292 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وقد شهد المصرف نمواً في الإيرادات من غير التمويل بنسبة 30%، ما عوّض التأثير الناجم عن انخفاض معدلات الأرباح. كما تراجعت النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية على تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء، إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية. كما حافظ المصرف على قوة ميزانيته العمومية مع تنمية قاعدة الأصول بنسبة 6.5٪. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو تمويل العملاء بنسبة 5٪ قياساً بالربع الأول من عام 2020.

ملخص النتائج المالية للربع الأول 2021 مقارنةً بالربع الأول 2020

- صافي أرباح المجموعة: انتعاش ملحوظ في الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2021، مع تسجيل نمو بنسبة 125٪ في صافي الربح ليبلغ 607.6 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 269.7 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 26% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020. ويعزى ذلك إلى نمو الإيرادات وتحسن التكلفة، وما رافق ذلك من انخفاض لمخصصات خسائر التمويل والاستثمار نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية.

- صافي إيرادات المجموعة: ساهم انتعاش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وعودة الأعمال إلى زخمها في رفع الإيرادات بنسبة 3.3٪ خلال الربع الأول من عام 2021، لتبلغ 1,335.5 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 1,292.3 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام 2020. وجاء ذلك مدفوعاً بنمو الإيرادات من الأنشطة غير التمويلية بنسبة 30%، والذي عوّض تأثير انخفاض معدلات الأرباح.

- النفقات التشغيلية: ساهم التطبيق الناجح والفعال لمبادرات خفض التكلفة والاستراتيجية الرقمية في تحسين مستويات الإنتاجية، ما أدى لانخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 6.8٪، لتبلغ 592 مليون درهم إماراتي قياساً بالربع الأول من عام 2020، ما ساهم في تحسين معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 482 نقطة أساس مقارنةً بالربع الأول 2020.

- هوامش الربح الصافي: يُحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على واحدٍ من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بنسبة 3.15٪ للربع الأول 2021 مقارنة مع 3.84٪ لنفس الفترة من عام 2020، وذلك بفضل المحافظة على أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق.

- العملاء الجدد: نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في استقطاب 87,808 عملاء نشطاء جدد بين الربع الأول لعام 2020 و الربع الأول 2021، وذلك بفضل تركيزه المستمر على تقديم تجربة خدمات.

- مخصصات خسائر التمويل والاستثمار: انخفضت المخصصات بنسبة 65.5٪ لتبلغ 133.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول 2021 مقارنة مع 387.1 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسّن البيئة الاقتصادية.

- اجمالي تمويل العملاء: ارتفع اجمالي تمويل العملاء بنسبة 5.5 ٪ على أساس سنوي، حيث جاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو تمويل العملاء في وحدة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 11.2٪.

- إجمالي الأصول: وصل إلى 130.7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول 2021، ما يمثل زيادةً بنسبة 6.5٪ مقارنة بالربع الأول 2020.

- ودائع العملاء: وصلت إلى 103.1 مليار درهم إماراتي في الربع الأول 2021، بزيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد بنسبة 15.7٪ لتبلُغ 92.6 مليار درهم إماراتي، بما يُشكّل حوالي 90٪ من إجمالي ودائع العملاء.

- السيولة: حافظ المصرف على مستويات سيولة قوية؛ حيث وصل معدّل الأموال المستقرة إلى 84.4٪ خلال الربع الأول 2021 مقابل 85.1٪ في نفس الفترة من عام 2020.

- رأس المال: حافظ «مصرف أبوظبي الإسلامي» على مركز رأسمالي قوي حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 13.35٪ ونسبة كفاية رأس المال 19.20٪، بما يتخطّى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.

- المبادرات الرقمية: يعتمد 78٪ من العملاء حالياً على القنوات الرقمية لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي ساهمت بشكلٍ كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

- الابتكار: أطلق «مصرف أبوظبي الإسلامي» عدّة مبادرات قائمة على الذكاء الاصطناعي في أقسامه المختلفة، وذلك بهدف تحسين التجربة الشاملة للعملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية. كما تعاون المصرف مؤخراً مع «آي بي إم» بهدف تحسين بنيته التحتية الرقمية وتحديث وأتمتة العمليات.

وحقق «مصرف أبوظبي الإسلامي» أداءً قوياً مع مطلع عام 2021، رغم حالة انعدام اليقين في البيئة الاقتصادية نتيجة أزمة كوفيد-19. ونجح في تسجيل أداء مالي مميز حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 125٪ مقارنة بالربع الأول 2020، بما يمثل زيادة بنسبة 26٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2020.

ويبرهن ذلك على الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المصرف، ويُعزى جزئياً إلى التحسن السريع للاقتصاد، والذي أتاح تخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 66 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. كما يرتبط الأداء القوي خلال الربع الأول باستمرار إجراءات ضبط التكاليف، والتي ساعدت على تحسين النفقات التشغيلية بنسبة 7٪ على أساس سنوي، إضافة إلى عودة الأعمال إلى زخمها، وتطبيق المبادرات الاستراتيجية المستهدفة، والتي وازنت جزئياً التأثيرات المعاكسة المُرتبطة بالانخفاض القياسي لأسعار التمويل والتباطؤ الاقتصادي العام الناجم عن أزمة «كوفيد-19».