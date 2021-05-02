شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي «أدنوك تدرب في ياس» يفتح باب المشاركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل فعاليات تحدي «أدنوك تدرب في ياس» الرمضانية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس خلال شهر رمضان المبارك، متيحة لجميع فئات المجتمع في أبوظبي المجال لممارسة الرياضة والمحافظة على صحتهم والارتقاء بمستويات لياقتهم البدنية، ويفتح التحدي الباب أمام هواة رياضات المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية للمشاركة في التحدي ضمن فئات منفصلة بحسب كل رياضة لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز المميزة التي تتضمن تجارب قيادة، بالإضافة إلى مجموعة من منتجات إطارات بيريللي.

ويوفر تحدي «أدنوك تدرب في ياس» الرمضاني الفرصة المثالية لمختلف فئات المجتمع للمحافظة على صحتهم والعمل على تحقيق أهدافهم الشخصية فيما يتعلق بلياقتهم البدنية، فيما يقدم لهم في الوقت نفسه منصة مثالية للاستعداد للمشاركة في ماراثون أدنوك المقرر إقامته في وقت لاحق من هذا العام.

ويفتح التحدي باب المشاركة أمام جميع فئات المجتمع من الجنسين من مختلف مستويات اللياقة البدنية أو الفئات العمرية، بتحد لمسافة 50 ألف كيلومتر لهواة رياضتي المشي والجري، وتحد لمسافة 100 ألف كيلومتر لهواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

ويحث المنظمون المشاركين على استكمال التحدي خلال حصص فعاليات أدنوك تدرب في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، إلا أن ذلك لا يعد إلزامياً.

ولدخول السحب الذي يقام عند نهاية شهر رمضان المبارك والحصول على فرصة الفوز بإحدى الجوائز المميزة، يتعين على المشاركين الانضمام إلى أربع حصص على الأقل من الفعاليتين خلال الشهر الفضيل.

وتتضمن الجوائز تجارب قيادة وركوب في حلبة مرسى ياس، وحصة كارتينج لعائلة من أربعة أشخاص في ياس كارت زون المدعومة من أدنوك.

كما تقدم بيريللي مجموعة من الإطارات، بالإضافة إلى قائمة مميزة من منتجاتها.