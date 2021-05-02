شكرا لقرائتكم خبر عن مرعي الحليان يكشف ملصق «218» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفنان مرعي الحليان عن أحدث أعماله السينمائية بعنوان «218.. خلف جدار الصمت» للمخرجة نهلة الفهد، ونشر الحليان عبر «إنستجرام» صورة الملصق الدعائي للفيلم وظهر بجوار عدد من الفنانين، هم د. حبيب غلوم، منصور الفيلي، أمل محمد، هيفاء العلي، وعبدالله بن حيدر. والعمل من انتاج مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وكتب الحليان معلقاً على الملصق: نلقاكم في دور العرض السينمائية مع فيلم «218»، للمخرجة المبدعة نهلة الفهد. موعدنا 20 مايو الجاري