سيمنار بالجامعة المصرية اليابانية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور عصام حمزة، استاذ الدراسات اليابانية، وعميد مركز الآداب والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن المركز قد نظم سيمنارا لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعنوان "إعداد وتنشئة الكيانات الطلابية المستقلة من خلال الانشطة الخاصة"، وذلك في إطار فعالياته الشهرية.

وأشار "حمزة"، إلى أنه شارك بالسيمنار عبر تقنية الـ"الفيديو كونفرانس"، البروفيسور موريو تاكاهيرو، من جامعة تسوكوبا باليابان، حيث أكد في كلمته أن الجامعات اليابانية تفتخر بقدرتها على نشر المعرفة بما تقدمه في التخصصات الدقيقة في برامج العلوم والفنون تمكن الطلاب من تنمية قدراتهم الفكرية والاجتماعية بممارستهم للأنشطة خارج تخصصاتهم العلمية.

وأضاف "حمزة"، أن البروفيسور موريو، استعرض نماذج للبرامج الجامعية التي تدعم المشروعات المشتركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات مثل برامج الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والعلاقات الدولية.

الجدير بالذكر، أن الجامعة المصرية اليابانية، هي جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افتتحها الرئيس السيسي العام الماضي بشراكة مع دولة اليابان.