غرفة الحبوب: توريد 120 ألف طن أرز في 4 أشهر لطرحها على بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة وردت ما يقرب من 120 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين خلال فترة 4 أشهر ماضية لطرحها على بطاقات التموين.

وأضاف شحاته، في بيان اليوم الأحد، أن الشعبة ستقوم بتوريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، وذلك في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن نجاح على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد شحاتة، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأشار شحاتة إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات "الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا في الأسواق دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفي لفترات طويلة.

وذكر البيان، أنه سيتم بدء توريد الدفعة الخامسة من الأرز المحلي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لصالح وزراة التموين والتجارة الداخلية، وعلى مدار شهر مايو 2021 بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل .

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة مستمرة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين.

وأضاف أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع الغذائية.