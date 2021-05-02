صور.. تنفيذ قرار غلق شواطئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، قرار غلق شواطئ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه قرر إغلاق جميع شواطئ المحافظة بداية من الأمس حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وأنه يجرى تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك لمنع كافة أشكال التجمع حتى مرور تلك المرحلة بسلام.

وأكد على تكثيف حملات المتابعة على الكافتيريات المتواجدة على الكورنيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالنسب المقررة، والتعامل بحسم مع المخالفين لتطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورًا.