تناول الشاي بعد الإفطار في رمضان.. ماذا يحدث؟

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

يعتبر الشاي الأسود أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، حيث يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وغيرها من الفوائد الصحية.



لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأسود بعد الإفطار في رمضان؟ هذا ما نوضحه، وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

- له خصائص مضادة للأكسدة:

يحتوي الشاي الأسود على العديد من مضادات الأكسدة كالبوليفينول، لذا يمكن أن يساعد استهلاكه في إزالة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا في الجسم، ما قد يعزز من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

- يعزز صحة القلب:

بفضل احتوائه على مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تفيد صحة القلب.

- خفض الكولسترول الضار LDL:

وجدت بعض الدراسات أن تناول الشاي، قد يساهم في التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- يحسن التركيز:

يحتوي على مادة الكافيين وحمض أميني يسمى L-theanine، والذي يمكن أن يحسن اليقظة والتركيز.

- تحسين عملية الهضم:

قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود في الحفاظ على أمعاء صحية من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة، وتثبيط نمو البكتيريا السيئة مثل السالمونيلا.

- ضبط مستويات السكر في الدم:

يعد الشاي الأسود من المشروبات الرائعة التي تساهم بشكل كبير في ضبط مستويات السكر في الدم، ما يعزز من استخدام الأنسولين في الجسم.