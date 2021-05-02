الأزهر الشريف يدين منع الحوثيين إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

أدان الأزهر الشريف، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض مساجد المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم بقوة السلاح.



وقال الأزهر الشريف في بيان صادر عنه: تابع الأزهر الشريف قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة.

وأضاف: وأن الأزهر الشريف - ومن واقع مسئوليته الإسلامية العالمية - ليدين بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية .. داعيا الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا.