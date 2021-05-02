شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا ترصد أول إصابة بفيروس كورونا المتحور في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في الهند.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، اليوم الأحد، إن ماليزيا اكتشفت أول حالة إصابة بالسلالة الهندية من كورونا، بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية من الهند.

وأضاف أن سلالة كورونا المتحورة، المسماة بـ B.1.617، تم اكتشافها بعد فحص مواطن هندي تم في مطار كوالالمبور الدولي.

وكانت ماليزيا، التي تواجه ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حظرت الأربعاء الماضي، الرحلات الجوية من وإلى الهند ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار المتحور الجديد.