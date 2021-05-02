شكرا لقرائتكم خبر عن 2554 إصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 2554 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و33 وفاة، وتعافي 3710 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 195807 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2043 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 176833 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 101 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 821 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 276.