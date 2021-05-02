حقيقة اقتحام المفسوخة عقودهم من الحشد مبنى وزارة المالية

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بان القوات الامنية اطلقت الرصاص الحي في الهواء بهدف فض تظاهرة المفسوخة عقودهم امام وزارة المالية.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي يقفون حاليا امام الباب الاول من وزارة المالية والانباء التي تتحدث عن اقتحامها غير صحيحة"، مبينا ان "اغلب الموظفين غادروا المبنى الوزارة من الباب الثاني".



واضاف المصدر ان "القوات الامنية استخدامت الرصاص الحي في الهواء بشكل بسيط لابعاد المتظاهرين من امام بوابة الوزارة".