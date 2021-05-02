أحمد زيدان نائب التنسيقية يطالب بإنشاء حمام سباحة بمركز شباب الساحل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الطلب المقدم وإنشاء حمام سباحة و2 ملعب قانونى وحديقة أطفال و13 محلا تجاريا.

وكان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد تقدم من قبل بطلب لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان لعقد ملتقى توظيفى داخل مركز شباب الساحل، لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص.