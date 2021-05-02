لإنهاء وباء كورونا.. البابا فرنسيس يطلق إشارة البدء لـ"صلوات ماراثونية"

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

أطلق البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إشارة البدء في صلوات ماراثونية تستمر شهراً بالكنائس الكاثوليكية في أنحاء العالم.



ودعا البابا فرنسيس الروم الكاثوليك إلى الصلاة طوال الشهر الحالي من أجل الأشخاص المتضررين من الوباء، مثل أولئك الذين لم يتمكنوا من وداع أحبائهم ممن راحوا ضحية الفيروس والعاملين في قطاع الصحة والفقراء والمشردين ومن يواجهون معاناة اقتصادية.

وصلى البابا من أجل "انتهاء هذه المحنة الصعبة وعودة آفاق الأمل والسلام".

ورأس البابا تلاوة صلاة المسبحة الوردية في كاتدرائية القديس بطرس في اليوم الأول من شهر مايو/أيار، وهو شهر يكرسه الروم الكاثوليك تقليديا للصلاة اليومية للعذراء مريم.