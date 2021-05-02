شكرا لقرائتكم خبر عن «ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا».. رجل أعمال مصري يكشف سبب اتخاذه قرار منع الشيشة والخمور بمطاعمه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رجل الأعمال المصري منصور عامر، الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار منع الشيشة في كل المطاعم التابعة له، وكذلك منع تقديم الخمور في الفنادق التي يمتلكها.

وقال “عامر” خلال لقاء مع صحيفة اليوم السابع المصرية، أنه بعد إنشائه لهذه المطاعم ظل لمدة عام يسمح بتدخين الشيشة فيها، مشيراً إلى أن مكسبها المادي كان هائلاً.

وأوضح أنه في إحدى المرات وجد ابنه الصغير يأكل، فسأل نفسه ماذا سيكسب من شيشة تضر الناس وتصيبهم بالسرطان، وفي النهاية يأكل ابنه من مكسبها.

وأكد عامر، أنه بعد هذه الموقف، وفقه الله في هذا القرار وقام بوقف الشيشة، وكذلك منع تقديم الخمور في الفنادق التي يمتلكها.

من جهة أخرى أشار عامر أنه يتخذ الآية القرآنية “‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ”، كمبدأ في حياته، وذلك بعدما سمعها من أحد رجال الأعمال وهو صغير.