العتبة الحسينية: جميع مراكز الشفاء مزودة بمنظومات الانذار واطفاء الحرائق

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية حسين رضا مهدي في بيان تلقته "الخليج 365" إن الكوادر الفنية والهندسية تواصل العمل في مشروع مستشفى الشفاء والذي تنفذه العتبة الحسينية المقدسة في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد من اجل دعم وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)وأوضح أن العمل دخل مرحلة الانهاءات واللمسات الاخيرة للمشروع، مبينا أن "نسبة الانجاز بلغت (90%)".وأضاف أن "مساحة المستشفى تبلغ (3000م2) وبطاقة استيعابية تقدر بـ(150) سريرا".وتابع أن "المستشفى يحتوي على صالة عمليات، وصالة افاقة و(6) غرف لغسيل الكلى، ومختبراً للاشعة واستشارية، وغرفاً لفحص المرضى، بالاضافة الى اماكن خاصة لاستراحة الكوادر الطبية، كما سيتم توفير الاوكسجين الطبي في المستشفى عبر تنصيب معمل مركزي خاص به لتأمين هذه المادة المهمة للمرضى، كأغلب مستشفيات ومراكز الشفاء التي نفذتها العتبة الحسينية".وأشار إلى أنه "صمم وفقا للمواصفات الفنية والجمالية ليراعي الجانب الصحي والنفسي للمريض".ولفت الى أن كافة متطلبات السلامة مأخوذة بنظر الاعتبار، فضلا على أن الجدران نفذت بطريقة البناء بالبلوك الاسمنتي المقاوم للظروف الجوية والخارجية، بالإضافة الى أنه مزود بمنظومات الانذار المبكر واطفاء الحرائق.

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وخاصة في القطاع الصحي، كما تعمل على توفير الخدمات العلاجية للمواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود وبالمجان.