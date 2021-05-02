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بنزيما المتألق يواصل ارقامه المميزة هذا الموسم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-02 | 11:01

بنزيما المتألق يواصل ارقامه المميزة هذا الموسم

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واصل النجم الفرنسي، كريم بنزيما، تألقه مع وساهم في فوزه على أوساسونا 2-0، في مباراة جمعت الفريقين، أمس السبت، لحساب الجولة الـ34 من لكرة القدم.
وصنع المهاجم الفرنسي، الهدف الثاني لزميله البرازيلي كاسيميرو، في الدقيقة 80، ليقضي على فرص أوساسونا في العودة للمباراة.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن نجم ، الأرجنتيني ليونيل ، هو الوحيد الذي يتفوق على بنزيما من ناحية الأكثر مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برصيد 21 هدفا (سجل 14 وصنع 7).


أما بنزيما، فقد ساهم في 14 هدفا، بالتساوي مع الثلاثي، مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند (سجل 11 وصنع 3)، ومهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو (سجل 7 وصنع مثلها)، ولاعب أتالانتا، لويس مورييل (سجل 8 وصنع 6).

يذكر أن ريال مدريد عزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين من المتصدر أتلتيكو مدريد، وذلك قبل 4 جولات فقط من ختام "الليغا".

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