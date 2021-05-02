الداخلية تشكل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين من سجن الهلال

خلية الاعلام الامني ذكرت بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي، ارسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى".واضاف ان "الوزير امر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية امن الافراد، للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاعه على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالتهم الى القضاء".

يشار الى ان الاجهزة الامنية القت القبض على 9 موقوفين (بحسب البيان) من اصل واحد وعشرين فروا من مركز الهلال، وان الاجهزة الامنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الاولى للعملية باجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لالقاء القبض على بقية الهاربين .