برلماني: فقدان 400 ميكا واط من الكهرباء بسبب العمليات الارهابية  



بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد



انتقد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، اليوم الاحد، تكرار العمليات الارهابية في استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية دون اتخاذ الجهات المعنية في حماية الابراج اي إجراءات لضمان عدم تكرارها، مشيرا الى فقدان العراق 400 ميكا واط خلال اسبوع بسبب تلك العمليات الارهابية.





وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، انه "يوم أمس مساءً تم تفجير ٣ أبراج ( ٢٥٣ ، ٢٥٤ و ٢٥٥ ) في محافظة ديالى منطقة كباشي على خط ديالى - ميرساد ٤٠٠ ك .ف المستورد من الجمهورية الايرانية، كما انه و قبل اسبوع ايضاً تم تفجير برجين على نفس الخط"، مبينا ان "تلك الهجمات تسببت بفقدان 400 ميكا واط من الطاقة ما اثر سلبا على ساعات التجهيز للمواطنين".



واضاف العقابي، ان "تكرار تلك الأعمال الارهابية، دون اي اجراءات رادعة او تعديل للخطط دليل على ضعف القوات الماسكة للأرض وكذلك شرطة الطاقة المعنية بحماية الابراج"، داعيا وزارة الداخلية وباقي الجهات الامنية، للتنسيق مع وزارة الكهرباء بغية ايجاد الية مشتركة لمعالجة هذه الخروقات والخلل الامني لضمان عدم تكرار تلك الاعمال الإرهابية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف".



واكد ان "لجنة النفط والطاقة سيكون لها متابعة لهذا الملف بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع البرلمانية بغية وضع الية لاستضافة المسؤولين عن هذا الملف للوقوف على اسبابه وإيجاد الخطط اللازمة لضمان عدم تكرارها".