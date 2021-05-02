أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول.. هيمنة صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هيمنت البنوك الصينية على قائمة أكبر البنوك في العالم من حيث حجم الأصول.

وفقا للتصنيف السنوي العالمي الذي تصدره "إس أند بي جلوبال ماركت إنتلجنس"، تصدرت 4 بنوك صينية كبرى قوائم بنوك العالم.



وعلى الرغم من حقيقة أن الوباء أضر بشدة بالصناعة، فإن عدد البنوك حول العالم التي يزيد حجم أصولها على تريليون دولار ارتفع من 29 إلى 39 في عام 2020.

جدير بالذكر أنه تم تصنيف غالبية البنوك حسب إجمالي الأصول اعتبارا من الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020.





المصارف الصينية

واحتلت المصارف الصينية الأربعة الكبرى: البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني و"بنك أوف تشاينا" صدارة البنوك العالمية في 2021.

وبلغت قيمة إجمالي أصولهم 17.32 تريليون دولار، بارتفاع 16.8% عن ترتيب عام 2020.

أول خمسة مراكز

وظلت المصارف الخمس الأولى في الترتيب بما يشمل البنك الياباني "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال جروب" – الذي جاء في المركز الخامس.

وارتفعت أصوله 17.8% إلى 3.408 تريليون دولار – دون تغيير عن العام السابق.





جيه بي مورجان يتعافى

بينما استعاد "جيه بي مورجان تشيس أند كو" مكانته كسادس أكبر بنك في العالم، متجاوزا "إتش إس بي سي" الذي تراجع إلى المركز الثامن بأصول بلغت 2.984 تريليون دولار.

كما أحرز الفرنسي "بي إن بي باريبا" تقدما أيضا، إذ صعد إلى الترتيب السابع على مستوى العالم بعد ارتفاع أصوله إلى 3.08 تريليون دولار.