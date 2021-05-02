أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 152 مليونا و825 ألفا و171 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و206 آلاف و803 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 130 مليونا و111 ألفا و334 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى تسجيل 392488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3689 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات في الهند 19.56 مليون إضافة إلى 215542 حالة وفاة بسبب الفيروس.

سجلت تايلاند 1940 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط موجة ثالثة مميتة للفيروس.

وسجلت وزارة الصحة يوما ثانيا من أعلى عدد يومي من الوفيات منذ بدء الجائحة وبلغ 21 حالة.

أعلن وزير الصحّة الأردني فراس الهواري أنّ بلاده سجّلت 3 إصابات بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا "لأشخاص لم يسافروا".

وقال الوزير في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إنه "تم تسجيل 3 إصابات بالمتحور الهندي (لفيروس كورونا) في الأردن لأشخاص لم يسافروا".

وأوضح أنّ "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و416822 بعد تسجيل 16290 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83192 بعد تسجيل 110 حالات.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 16 إصابة دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90686 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.