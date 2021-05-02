تركيا.. اعتقال العشرات لمحاولتهم تنظيم مسيرة عيد العمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت الشرطة التركية في إسطنبول العشرات بعد محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال السبت، في تحدٍ لحظر فيروس كورونا.



جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح".

وأفادت الصحيفة بأن السلطات التركية اعتقلت نحو 100 متظاهر على الأقل أثناء محاولتهم التوجّه إلى ساحة "تقسيم" وغيرها من المواقع القريبة بما فيها شارع "استقلال" الشهير.

ودفع عناصر الشرطة حشدا بالقوة للتراجع باستخدام دروعهم بينما جرّ آخرون عددا من المتظاهرين بعيدا عن المكان.

وأفاد فرع اتحاد المحامين المعاصرين في اسطنبول بأنه تم اعتقال 170 شخصا.

وتفرض السلطات التركية إغلاقا كاملا في تركيا منذ 29 أبريل/ نيسان نظرا لتسبب الموجة الثالثة من الوباء بأعداد وفيات يومية قياسية.

وتوفي نحو 394 شخصا جرّاء كوفيد-19 في تركيا الجمعة، بحسب بيانات رسمية.

وتشهد ساحة "تقسيم" صدامات عادة يوم عيد العمال منذ أدت مواجهات فيها إلى مقتل 34 شخصا في الأول من مايو/ أيار عام 1977، خلال فترة اضطرابات في تاريخ تركيا الحديث.

وفي هذا السياق، أعلن والي إسطنبول، علي يرلي قايا، اعتقال 212 شخصًا ممّن خرجوا في مسيرات بالقرب من منطقة "تقسيم"، وذلك بسبب مخالفتهم لقيود الإغلاق الشامل.

وأكد أن "فرق الشرطة استخدمت معهم أسلوب الحوار لفض تظاهرهم غير المرخص لكنهم عاندوا ورفضوا الالتزام بتعليمات الشرطة، فتم اعتقالهم ونقلهم إلى مركز الشرطة"، وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي بحقهم.

وشاركت السبت مجموعة صغيرة بقيادة "كونفدرالية نقابات العمال التركية الحقيقة" في مناسبة مرخّصة رسميا في ساحة "تقسيم".

وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصا على الأقل اعتقلوا في أنقرة لدى محاولتهم تنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال