حاملة الطائرات «شاندونغ» تجري تدريباً في بحر الصين

بكين- رويترز

قال الجيش الصيني، الأحد، إن مجموعة حاملة الطائرات «شاندونغ» الصينية أجرت تدريباً في بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة.

وتشكو بكين مراراً من اقتراب سفن البحرية الأمريكية من جزر في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع أيضاً كل من فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان على السيادة على أجزاء منه.

وأبحرت حاملات طائرات أمريكية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها عدة مرات هذا العام مما أثار انتقادات شديدة من جانب بكين.

ووصفت الصين التدريب بأنه روتيني وجزء من خطة العمل السنوية للبحرية الصينية. ودخلت «شاندونغ» الخدمة عام 2019 وهي الأحدث بين حاملتي طائرات تملكهما الصين. وكانت البحرية الصينية قد قالت الشهر الماضي إن مثل هذه التدريبات ستُجرى بوتيرة أكثر انتظاماً وسط تصاعد التوتر مع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.