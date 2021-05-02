الكونغو الديمقراطية تعلن الطوارئ ومجهولون يغتالون إماماً مناهضاً للتطرف

الكونغو الديمقراطية-رويترز، أ.ف.ب

قتل مسلحون ما لا يقل عن 19 شخصاً، بينهم عشرة جنود، في هجمات على قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس فيليكس تشيسكيدي حالة الطوارئ في إقليمين، في حين اغتيل مسؤول بالرصاص أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم متطرف مسلّح، كما أعلنت السلطات.

وأسفر تصاعد هجمات الميليشيات المسلحة والعنف بين جماعات متناحرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن سقوط ما يزيد على 300 قتيل منذ بداية العام، في الوقت الذي تواجه القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صعوبات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت السلطات المحلية إن أحدث أعمال العنف وقع في ساعة مبكرة من، صباح السبت، عندما أغار مسلحون على قريتين في بيني الواقعة في إقليم نورث كيفو. وقالت تقارير لوسائل الإعلام المحلية إنه في وقت لاحق من، السبت، قتل مجهولون أحد الأئمة البارزين في بيني داخل مسجد بيني المركزي أثناء أداء صلاة العشاء. وكان هذا الإمام معروفاً بخطبه ضد التطرف عبر محطة إذاعية إقليمية.

وأعلن تشيسكيدي، الجمعة، حالة الطوارئ في إقليمي نورث كيفو وإيتوري. وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا: «الهدف هو الإنهاء السريع لحالة انعدام الأمن التي تسفر عن سقوط قتلى من مواطنينا يومياً في تلك المنطقة من البلاد».

ولم يحدد المتحدث الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ في الإقليمين المتضررين. وفرّقت الشرطة المسلحة في مدينة بيني بإقليم نورث كيفو طلاباً كانوا ينظمون اعتصاماً في مجلس المدينة، الجمعة، للفت الانتباه إلى تدهور الوضع الأمني. وقال شاهد إن عدداً من الطلاب أُصيب، واعتُقل آخرون.

ويُعتقد أن جماعة أوغندية متمردة نشطة في شرق الكونغو منذ التسعينات، تسمى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، هي المسؤولة عن الكثير من أعمال إراقة الدماء الأخيرة.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن تلك الجماعة شنت سلسلة من الهجمات الانتقامية الوحشية على المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها أواخر 2019 ما أسفر عن سقوط نحو 850 قتيلاً العام الماضي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في إبريل/ نيسان إن العنف أدى إلى أزمة إنسانية مع نزوح ما يزيد على مليون و600 ألف شخص في إيتوري من إجمالي عدد السكان البالغ خمسة ملايين و700 ألف نسمة. وأضافت أن نحو مليونين و800 ألف منهم بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الطارئة.