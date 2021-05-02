شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وألماتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى ألماتي في كازاخستان بدءاً من 21 مايو/ أيار الجاري، حيث يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة إلى ألماتي عبر الموقع الإلكتروني، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز من دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً، تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.