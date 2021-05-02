«أغذية» تتوقع إتمام صفقة «أوريونجرين» وإدراج الأسهم الجديدة مايو الجاري

أبوظبي: ”الخليج 365”

أفصحت مجموعة «أغذية» عن تفاصيل إضافية في ما يتعلق بصفقة الاستحواذ على 60% في شركة «أوريونجرين» من شركة «نيوتريفيشين» و20% من شركة «ايديال هولدنج ليمتد».

وأوضحت المجموعة أن سعر مساهمة نسبة 60% من رأس المال في شركة أوريونجرين إلى أغذية سيتم سداده بقيام أغذية بإصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل لأسهم في أغذية إلى شركة «نيوتريفيشين» بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد لكل سند، بقيمة إجمالية قدرها 393.67 مليون درهم (السند القابل للتحويل)، والتي ستحول إلى 71.57 مليون سهم عادي بقيمة اسمية درهم واحد في رأسمال أغذية.

وأضافت المجموعة انه سيكون سعر التحويل للسند القابل للتحويل إلى أسهم جديدة في أغذية 5.5 درهم لكل سهم عادي جديد في أغذية، وسيتم تحويل السند القابل للتحويل إلى الأسهم الجديدة في أغذية مباشرة عند إتمام الصفقة.

وأفادت بأنه سيتم إعطاء شركة نيوتريفيشن الحق بالتنازل عن حقوقها بموجب السند القابل لتجويل إلى صناعات، ومن دون الحاجة إلى موافقة أغذية المسبقة، بناء على أن شركة أبوظبي القابضة تمتلك وتسيطر على 100% من الأسهم في كل من صناعات وشركة نيوتريفيشن.

وأضافت أنه عند إتمام الصفقة، يكون لشركة صناعات بصفتها متنازلاً له الحق في تلقي الأسهم الجديدة في أغذية في حال مارست شركة نيوتريفيشن حقها في التنازل قبل دخول التحويل حيز التنفيذ، وفي هذه الحالة ستمتلك صناعات 62.9% من كامل رأسمال أغذية المصدر.

وقالت «أغذية» إنها تنوي ممارسة خيار الشراء بعد وقت وجيز من إتمام الصفقة مقابل 125.9 مليون درهم مدفوعة نقداً ليكون إجمالي ملكية أغذية في شركة اوريونجرين 80% مقسمة، إلى 60% ممولة بسندات إلزامية التحويل، إضافية إلى 20% يتم شراؤها نقداً.

وأكدت «أغذية» توافر السيولة اللازمة لديها، ولن تتأثر قدرتها على الاستمرارية في تنفيذ خيار الشراء النقدي، مشيرة إلى أنه تم الحصول على موافقة الأطراف المعنية على حق ممارسة خيار الشراء، الذي ستمتلك أغذية من خلاله 80% من رأسمال شركة أوريونجرين المصدر.

وأشارت المجموعة إلى أن صفقة الاستحواذ وخيار الشراء مفيدان لمساهميها، وكذلك لأصحاب المصلحة الأوسع فيها، وذلك لتوسيع أعمال أغذية لتشمل قطاع البروتين المعالج، ما يعزز مكانتها في صناعة الأطعمة والمشروبات في المنطقة، فيما تعمل المجموعة المشتركة - أغذية ونبيل للأغذية المملوكة لشركة اوريونجرين - على تعزيز القيمة الفورية وطويلة الأجل لمساهمي أغذية، إضافة إلى التنويع الفوري وطويل المدى من الناحية الجغرافية وفي قطاع السوق وتنويع المنتجات.

وتوقعت المجموعة إتمام الصفقة وإصدار السندات القابلة للتحويل وإصدار الأسهم الجديدة وإدراجها في سوق أبوظبي المالي في مايو/ ةأيار الجاري.