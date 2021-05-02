عمومية «الخليجية للاستثمارات» تقر استمرارية الشركة

دبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية للشركة الخليجية للاستثمارات العامة على القرار الخاص باستمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وذلك حسب متطلبات المادة 302 من القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية وتفويض مجلس الإدارة بإجراء اللازم.

وأقرت العمومية تعديلات النظام الأساسي للشركة، ومنحت الموافقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة، بينما رفضت تعيين ممثلين عن المساهمين.

وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة، وتم إبراء ذمة أعضاء المجلس ومدقق الحسابات.