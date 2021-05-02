شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية» الخليج للملاحة تقر استمرارية الشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة القابضة» على القرار الخاص القاضي باستمرارية الشركة عملاً بأحكام المادة 302 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

كما وافقت أيضاً على تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببحث مدى إمكانية السير في تنفيذ أي فرص استثمارية (استحواذ)، من الممكن الاتفاق عليها في ما بين الشركة وشركة «إمباير للملاحة».

كما تمت الموافقة على قرار المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية.