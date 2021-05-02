شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للاستثمار» تتحول للربحية في الربع الأول بـ 124مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي للاستثمار» عن تسجيل ارتفاع في الأرباح الصافية للربع الأول من العام الجاري 2021 إلى 123.8 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 6.8 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 637.6 مليون درهم، مقابل 464.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي 2020، على خلفية الأداء القوي لا سيما في قطاعات التصنيع والخدمات والاستثمار، في حين حافظ القطاع العقاري على مرونته. ومن ناحية أخرى، حافظت أصول الشركة الإجمالية على استقرارها، وارتفعت إلى نحو 22 مليار درهم مقارنة بـ 21.8 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. بينما زاد إجمالي حقوق الملكية إلى 12.2 مليار درهم مقارنة بـ 12 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»: تشير نتائج الربع الأول من العام 2021 إلى قوة أداء الشركة ومرونة نموذج أعمالها في خضم استمرار هذه الفترة الصعبة، إقليمياً ودولياً، في حين انعكس أثر استراتيجية النمو المستدام التي تتبعها الشركة على أدائها في هذا الربع، مع التركيز على تنويع مجالات الاستثمار. ونتوقع استمرار هذا الزخم طوال سنة 2021، ما سيساعد على تحقيق أهدافنا والانتهاء من مختلف المشاريع التي نعمل عليها.

وأضاف: يعكس الاستحواذ الأخير على أسهم إضافية في الشركة الوطنية للتأمينات العامة التزام دبي للاستثمار باستهداف فرص النمو وتحقيق عوائد مرتفعة لمساهميها. وفي ضوء مؤشرات التحسن التي يبديها الاقتصاد العالمي والقطاع العقاري، نتطلع إلى الاستفادة من وضع الشركة القوي لمواصلة النمو في ضوء الفرص المستقبلية المتاحة.