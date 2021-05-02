شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" مهنأ البابا تواضروس بعيد القيامة: مصر نموذج متميز فى المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب حماة الوطن، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة والأخوة الأقباط، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد متمنيا أن يعيده الله عليهم وعلى الجميع بالسعادة والخير.

وأعرب الحزب، فى بيان له اليوم، عن تمنياته بأن يديم على مصر الحبيبة الأعياد وجميع المصريين فى رباط إلى يوم الدين.

وقال الحزب أن مصر تعد نموذجا متميزا فى تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا.

وكان قد أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته والمصريين الأقباط العاملين فى الخارج، بمناسبة عيد القيامة المجيد، خلال بداية عظة قداسته بقداس العيد الذى أقيم فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم قداسته الشكر لقيادات الدولة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسفراء الدول، على تهنئتهم التى قدموها بالمناسبة ذاتها، وكذلك للكنائس التى تحتفل مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة.