اليوم.. الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يشهد كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة من مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، بعدد محدود جدًّا من الحضور، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط العمل بالمساجد في رمضان؛ ومنها فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح بضوابط, واستمرار العمل بجميع الضوابط الاحترازية والإجراءات التي تشمل:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأية مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها .

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة إلى مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملاءمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد, مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية, وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق, وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر, أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة, وخطبة الجمعة؛ بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.​